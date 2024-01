Nel Pd che vorrei, Elly Schlein arriva in ritardo per colpa di un film

La segretaria dem ha tardato di un giorno il seminario a Gubbio per andare al cinema. Da “The Wolf of Wall Street” a "I dimenticati": ecco qualche titolo che può dare sostegno alla sua leadership ancora un po’ impalpabile e zoppicante

Nel mondo (e nel Pd) che vorrei, Elly Schlein arriva a Gubbio il giorno dopo, a seminario del Pd concluso, e spiega ai giornalisti le ragioni del ritardo: “Ho visto molte elucubrazioni sulla mia assenza, sono arrivata oggi perché ieri sono andata a vedere un film stupendo, signori possiamo dirlo: Siani ha fatto centro un’altra volta!”. Caso politico, panico in sala, scissioni tra sianisti e pioeamedeisti. Una piccola “Bolognina”. Subito altre primarie. Si sa invece com’è andata. Elly è andata a vedere “Kripton”, strutture psichiatriche e periferia romana, al Troisi, la sala dei ragazzi del Cinema America, “un film che dovrebbe vedere chi sta smantellando la sanità pubblica”. Nessun colpo di scena insomma. Se non l’imbarazzo dei colleghi di partito ritrovatisi a Gubbio senza segretario, mentre Schlein si giocava la carta, “vale più un film impegnato di mille parole” (e però trasformava il conclave del Pd in un remake del “Grande Capo” di Von Trier, commedia degli equivoci su come si può simulare una leadership che non c’è).