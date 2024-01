De Luca, invitato a Bari da Emiliano, cannoneggia la segreteria Schlein e annuncia denuncia contro Fitto

“Nel Pd non hanno ospitalità gli uomini liberi. Dobbiamo parlare un linguaggio di verità. Le mezze parole non mi piacciono. Per me la verità conta più delle bandiere di partito. E difendo la mia comunità, che viene prima dei parassiti di partito. Una posizione del genere non crea molte simpatie”: il governatore campano Vincenzo De Luca, invitato nell’Anchecinema di Bari da Michele Emiliano per presentare il suo libro “Nonostante i Pd”, demolisce il nuovo corso della segreteria di Elly Schlein, contestandone la linea e attacca frontalmente il ministro Raffaele Fitto per la rimodulazione dei Fondi per lo sviluppo e la coesione. Presenti in sala tutti gli emilianisti doc, assenti i vertici del Pd Puglia, ad eccezione del sindaco Antonio Decaro, prossimo al lancio della candidatura alle Europee.

