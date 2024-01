Libertà che non vogliamo vedere

Loro sanno cosa colpiscono, ma noi sappiamo cosa stiamo difendendo? L’intervento militare nel Mar Rosso portato avanti con coraggio dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna ha messo di fronte agli occhi dell’occidente una verità amara: i nemici della società aperta conoscono bene i punti di forza delle nostre società, ma coloro che vivono nelle società aperte non sempre sono consapevoli del valore delle proprie libertà. Gli houthi, le milizie assassine finanziate, guidate e rifornite dall’Iran, hanno scelto di colpire una delle tratte commerciali più importanti del mondo per ragioni pratiche e per ragioni simboliche.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE