Giordano Bruno Guerri: “La destra occupi la cultura, ma con persone di valore”

"Quella del ministro Sangiuliano è una scelta pienamente legittima. E lui ha tutto il diritto non di imporre ma quantomeno di chiedere quel posto. L’egemonia culturale la si fa anche occupando i luoghi della cultura. Certo, si deve andare alla ricerca di persone di valore, di qualità. Non semplicemente ricompensare il senatore o il deputato del proprio schieramento politico”. Lo storico Giordano Bruno Guerri non si scandalizza affatto per l’autonomina che il ministro della Cultura si vorrebbe assegnare nel Consiglio direttivo dell’Accademia del cinema italiano, ovvero quella che stila e consegna ogni anno i David di Donatello: in poche parole, gli Oscar de noantri. Secondo una certa stampa quello di ottenere un posto nel Consiglio, direttamente o attraverso un suo delegato, sarebbe un altro passaggio (dopo il cambio ai vertici del Centro sperimentale di cinematografia) per “espugnare il cinema italiano”. Ma per infondere le istituzioni culturali italiane di una nuova ventata non sarebbe meglio, invece di pensare a piazzare gente, puntare sulla seduzione della vasta cultura di destra? “E’ chiaro che bisogna partire da un riequilibrio. E in questo caso un riequilibrio passa anche dall’occupazione di certi spazi”, dice al Foglio Guerri. Che all’inizio del governo Meloni era stato anche in predicato di diventare ministro della Cultura.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE