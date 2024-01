Lega colabrodo. In Veneto metà assessori sono pronti a passare a Forza Italia

Altro che terzo mandato: Zaia sarà fortunato se quello in corso scamperà il naufragio. È il cicalio che da qualche settimana va diffondendosi in casa Liga. Pare fantascienza. Non è che pura questione di numeri: Gianpaolo Bottacin, Federico Caner e Roberto Marcato sono pronti a saltar giù dal Carroccio a trazione salviniana – i primi due in direzione Forza Italia, il terzo non scioglie ancora le riserve. Insieme, fanno la metà degli assessori leghisti in giunta regionale. E oltre un terzo dei totali. Tradotto: la legislatura rischia di chiudersi nel segno di un partito – quello di Tajani – che quassù alle ultime elezioni aveva racimolato il 3,5 per cento. Con i meloniani che nel frattempo fanno lo stesso sul piano dei consensi. Pare di nuovo fantascienza: la Lega del 50 per cento (europee 2019), del plebiscito per il presidentissimo (regionali 2020), all’improvviso si sente mancare il Veneto sotto i piedi. Spazzata via dai palazzi e maltrattata alle urne. L’ennesimo suicidio perfetto dei fedelissimi di Matteo.

