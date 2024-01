L'evento putiniano su Mariupol mette in crisi il Pd di Modena

La coalizione di centrosinistra che dovrebbe presentarsi alle prossime elezioni a Modena rischia di sfaldarsi sul tema della guerra in Ucraina. A scatenare la polemica è stata la notizia di un evento, organizzato dall’associazione culturale “Russia in Emilia Romagna”, previsto per il 20 gennaio in una sala di proprietà del comune, intitolato: “Mariupol: la rinascita dopo la guerra”. E’ forse banale dover ricordare che la guerra in Ucraina non è finita, e che quella di Mariupol non è una “rinascita” ma un’occupazione illegale. Ma chi ha organizzato il convegno non la pensa così: “Mariupol affronta ora un veloce processo di ricostruzione sotto l’egida delle Istituzioni della Federazione Russa, di cui è divenuta parte integrante”, recita il comunicato dell’iniziativa, che mira a “presentare al pubblico modenese i risultati della nuova amministrazione cittadina dopo la liberazione”. Tra i partecipanti Eliseo Bertolasi, uno degli italiani chiamati dal regime di Putin a “osservare” i referendum farsa nei territori ucraini annessi illegalmente, e Andrea Lucidi, fotoreporter sostenitore dell’invasione e negazionista dei crimini russi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE