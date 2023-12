Il Conte Bonaccini. Pronto a correre alle Europee è un cruccio per la segretaria

Centomila preferenze per prendersi il partito. Incombente ma leale. Pronto a sostituirla ma senza tradirla. Non c’è solo Giuseppe Conte a insediare il futuro di Elly Schlein, attenti anche a Stefano Bonaccini, fido aiutante, ma anche possibile successore. Il destino del presidente del Pd e dell’Emilia-Romagna è incerto. A novembre scadrà il suo secondo mandato. Lui attende e sogna il terzo giro di giostra, ma è pronto anche, in alternativa, a candidarsi alle elezioni europee. Lo ha detto qualche giorno prima di Natale in un’intervista al Corriere, edizione di Bologna: “Sono a disposizione del partito, ma con Elly non ho ancora parlato”. In caso di candidatura a Bruxelles l’obiettivo è già pronto: superare le centomila preferenze (tra i suoi supporter c’è chi parla persino di 300-400 mila voti potenziali). Numeri che ne farebbero il capo delegazione del Pd al parlamento europeo, ma soprattutto il candidato ideale alla reggenza della segreteria in caso di flop elettorale di Schlein. Refrattario al ruolo di leader dell’opposizione interna Bonaccini è stato leale fino in fondo: segreteria unitaria doveva essere e segreteria unitaria fino ad adesso è stata. In fondo, il miglior alleato di Schlein. Non è un caso che le correnti che l’hanno sostenuto al congresso dello scorso anno, a partire da Base riformista, la corrente degli ex renziani, hanno con lui il dente avvelenato. “Altro che Schlein, lei, Orlando e Francheschini se li tiene buoni, e a disarticolare le correnti ci ha pensato Stefano”. E in effetti da settimane si attende invano l’organigramma di “Energia popolare”, il correntone di Bonaccini che avrebbe dovuto unire riformisti e cattolici. “Anche sulle candidature Stefano è silente”, dice un parlamentare che al congresso ha sostenuto il governatore.

