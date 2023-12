Schlein, eureka! Ha un'idea per le europee: la settimana corta

Salario minimo e settimana corta. Sono queste le idee di Elly Schlein per affrontare il nuovo anno. Dopo mesi di silenzi, di reazioni tardive e discorsi talvolta troppo verbosi alla segretaria urgono slogan efficaci. Il 2024 sarà decisivo. A giugno Schlein affronterà il primo serio appuntamento elettorale, le europee, per capire se la missione esplicita della sua segreteria – aprire il partito all’esterno – abbia seriamente sortito gli effetti sperati, a partire dal recupero dei voti che sognano tutti: quelli degli astenuti. A guardare gli ultimi sondaggi si direbbe di no. Il Pd è quasi per tutti gli istituti sotto la soglia psicologica del 20 per cento, tallonato a circa due punti percentuali di distanza dal M5s. E anche se dal Nazareno sminuiscono, “nel 2019 a gennaio davano la Lega al 15, poi ha preso il 34”, è evidente che servano soluzioni. La segretaria le vuole pescare dal tema che più la unisce (e dunque è più conteso) al leader del M5s Giuseppe Conte, il lavoro.

