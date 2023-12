“Sul ‘no' alle armi il Papa sta con il M5s. Pd, che fai?”. Parla Silvestri

“Per dire no alla guerra bisogna dire no alle armi. Perché se l’uomo si trova strumenti di morte tra le mani, prima o poi li userà. E come si può parlare di pace se aumentano la produzione, la vendita e il commercio delle armi?”. Potrebbero sembrare parole di Giuseppe Conte, ma ad averle pronunciate lunedì è stato Papa Francesco, nel tradizionale messaggio natalizio in Piazza San Pietro prima della benedizione Urbi et Orbi. Un intervento di cui si è notato il tempismo perfetto per la discussione politica. Ora che i vari partiti si interrogano sui nuovi aiuti da destinare all’Ucraina, su cui ci sarà un voto in Parlamento il prossimo 10 gennaio. Tanto che nei 5s si arriva a dire che “le parole del Papa dimostrano che la nostra posizione, assunta più di un anno fa, evidentemente non era così priva di visione. Anzi, era a ragion veduta”, come dice al Foglio il capogruppo grillino alla Camera Francesco Silvestri.

