“Meloni non è Milei, ma noi liberali di destra ci accontentiamo”. Parla Nicola Porro

“No, certo questo non è un governo di destra liberale, in questo paese i liberali non ci sono, però è un sano governo di destra conservatrice”. Nicola Porro, volto Mediaset e della rassegna stampa più sopra le righe di Instagram (la “Zuppa di Porro”), una passionaccia per Milton Friedman e il liberismo economico non se la sente di apporre il bollino di “liberalità” sul governo di Giorgia Meloni. Ciononostante ne approva almeno in parte l’operato. “E’ chiaro – dice – che il mio mito è Javier Milei ( ormai ho una voce nella testa che ogni cinque grida ‘Afueraaa!!!), quando hai un mito così è difficile dare un giudizio sereno su chiunque altro, ma purtroppo di Milei non ce ne sono, e il meglio è nemico del bene”. Quindi bene Meloni, anche per voi liberali di destra? “Certo su alcune cose sono stati fatti degli errori grossolani, quella sugli extraprofitti delle banche resta indubbiamente la cazzata massima, per di più un errore non solo anti liberale, ma anche poco conservatore”. Perché? “Un governo conservatore serio non attacca le banche, ma prende i soldi da loro, gli dice ‘sentite, mettiamoci intorno al tavolo e capiamo quanto ci potete dare’. Poi? “Un’altra scelta discutibile è quella sul rientro dei cervelli”. Ci dica meglio. “In quella norma – afferma Porro – c’è un bug mostruoso perché vale soltanto se chi torna guadagna meno di 600 mila euro all’anno, esistono come delle vecchi incrostazioni un po’ stataliste”. Infine la carne sintetica. “Non si possono fare norme antiscientifiche, è una follia totale, la scienza non può avere limiti imposti da una legge”.

