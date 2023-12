Che peccato invitare Musk e non prenderlo sul serio sul più bello

Il patron di Tesla e X è diventato un modello per la destra italiana più per quello che dice che per quello che fa. Sarebbe più utile il contrario in un paese che arranca sul piano di ricerca e sviluppo e per un governo che non conosce la parola innovazione

Trasformiamo Musk in un mito, ma vietiamo Uber. Trasformiamo Musk in un modello, ma abbiamo paura di Ryanair. Trasformiamo Musk in un simbolo, ma abbiamo paura della carne sintetica. Cos’è che non torna? Come avrete probabilmente visto, l’uomo più ricco del mondo, il miliardario più famoso del pianeta, l’innovatore più chiacchierato del globo terracqueo è stato sabato scorso ad Atreju, alla festa dei giovani di Fratelli d’Italia, dinanzi a Giorgia Meloni, a discutere di futuro, di demografia, di imprenditoria e anche di innovazione. E’ una splendida notizia sapere che Elon Musk, di lui parliamo, considera l’Italia un posto accogliente non solo per eventuali sfide di arti marziali al Colosseo insieme con Mark Zuckerberg (il ministro Gennaro Sangiuliano, detto Giuliano Sangennaro dagli amici del Tg2, è pronto a officiare il duello anche domattina) ma anche per dialogare con i principali volti della destra italiana. Sarebbe ancora più interessante però se la prossima volta Musk venisse invitato in Italia non solo per spendere il suo tempo ma anche per spendere un granello del suo patrimonio aziendale.