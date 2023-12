Javier Milei, el loco iperliberista

Il presidente argentino Javier Milei è più di un populista, è un matto populista, un loco populista, ma ha decretato la fine del populismo nel suo paese, che ne è l’archetipo mondiale (peronismo). Si capisce poco, ovviamente, di quanto effettivamente succeda lì, perché la motosega contro la spesa pubblica, la svalutazione al 50 per cento del peso, sopra tutto il decreto di necessità e urgenza per la deregolamentazione iperliberista dell’economia, welfare compreso, si presentano come promesse e come minacce allo stesso titolo. La mobilitazione contro questa politica radicalissima e il contrasto parlamentare e giudiziale prevedibili, oltre che una diffidenza eventuale proprio dei mercati, potrebbero prima di tutto paralizzare la capacità decisionale del Loco in Chief. Passasse anche solo il 25 per cento della sua proposta e decisione politica, il cambiamento sarebbe fortissimo, fino a ieri inimmaginabile. Bisogna tenere conto del fatto che Milei, a chi gli domanda che cosa pensi di Keynes, risponde: “Un delinquente”. Non è proprio nel mainstream mondiale, non è proprio un pupillo dell’establishment, el Loco, e questo carattere rivoluzionario dell’ennesimo esperimento neoliberista sembra fatto apposta per risuscitare l’ideologia antistatalista e anticorporativa o per seppellirla definitivamente, forse. Bisognerebbe conoscere bene quel paese, che non si conosce neanche da solo, ma questo è impossibile qui. Di sicuro c’è che le ricorrenti crisi argentine, e sistematiche, sono il portato di decenni di corporativismo e sindacalismo peronisti, e di una classe dirigente borgesiana e labirintica, anche di pseudoliberali mascherati, che ha tenuto fede al programma di finanziare a spese dello stato, interamente, il progresso della nazione.

