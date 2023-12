Il doppio volto di Milei,  antipopulista e iperpopulista

Tanti sono gli hater di Javier Milei in Europa quanto gli innamorati in Argentina. Sui primi, alzo le mani: per chi l’America Latina è eterna terra di buoni selvaggi agghindati da buoni rivoluzionari, Milei è un sasso nella scarpa. A loro piacciono i Maduro. De gustibus. Mi soffermo perciò sui secondi. C’è sempre un invitato che rovina la festa. Chi non ha incontrato un rompiscatole in luna di miele? Eccomi qua. Sarà che non amo le ovazioni da stadio e i cori da corteo, che diffido di devoti e convertiti, ma io non mi iscrivo al club degli innamorati di Milei. Comprendo il sollievo per il tramonto kirchnerista, condivido il senso di liberazione. Ma la fine di un orrore non è l’anticamera dell’amore. Il discorso del suo insediamento, per dire, a me è piaciuto a metà. Ossia che a metà mi è dispiaciuto. Tanto ho apprezzato l’antipopulismo economico quanto disprezzato l’iperpopulismo politico.

