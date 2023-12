“E' deplorevole”. Lo stupore e l'irritazione della Ue per la mancata ratifica del Mes

A Bruxelles prevale lo stupore per il voltafaccia di Meloni e Giorgetti. "La finalizzazione della riforma è un elemento chiave della nostra rete di sicurezza comune", ha detto il presidente dell'Eurogruppo

Il presidente dell’Eurogruppo, Paschal Donohoe, ieri ha accusato l’Italia di mettere a repentaglio “la rete di sicurezza comune” dell’area euro, dopo che la Camera dei deputati ha bocciato la legge di ratifica del nuovo trattato del Mes. “L’Italia rimane l’unico paese che blocca la finalizzazione di una riforma su cui tutti ci siamo impegnati nel 2021”, ha spiegato Donohoe, definendo “deplorevole” che non sia stato possibile realizzare “una pietra miliare importante verso il completamento dell’unione bancaria”. Il nuovo Mes deve fornire un “backstop” al Fondo di risoluzione unico per le banche in crisi. “La finalizzazione della riforma è un elemento chiave della nostra rete di sicurezza comune nell’area dell’euro, a vantaggio di tutti i paesi membri”, ha detto Donohoe.