Meloni annulla l'incontro con Mattarella e rimanda la conferenza di fine anno

Per un "persistente stato influenzale" la presidente del Consiglio non presenzierà al saluto del capo dello stato previsto per oggi. Slitta al 28 dicembre il consueto incontro con la stampa parlamentare di domani

A causa di una persistente "influenza" la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato tutti gli impegni istituzionali in programma questa settimana. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. La premier non presenzierà nemmeno allo scambio di auguri del presidente della Repubblica Sergio Mattarella con i rappresentati delle istituzioni che è previsto per oggi alle ore 17 al Quirinale. Per domani, 21 dicembre, era prevista la conferenza stampa di fine anno del capo del governo: l'appuntamento sarà riprogrammato al 28 dicembre.

Quella del 2023 sarà la prima "vera" conferenza stampa di fine anno per la premier, che traccerà un bilancio dell'azione di governo dei dodici mesi passati. Si prospetta essere molto lunga: da quanto si legge sul sito di Associazione stampa parlamentare, che organizza l'evento, sono 45 i giornalisti che presenzieranno all'appuntamento e che porranno almeno altrettante domande.