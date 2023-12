Dopo Atreju FdI torna a crescere: è al 28,5 per cento. Sale anche il M5s mentre cala il Pd

Secondo l'ultimo sondaggio di Swg, il partito di Meloni guadagna lo 0,3 per cento. I dem arretrano al 19,4, va meglio per i grillini che salgono dello 0,4. Lieve discesa anche per la Lega

Conclusa la settimana di Atreju, Fratelli d'Italia torna a crescere confermandosi primo partito in Italia. Secondo l'ultima rilevazione di Swg per La7, il partito della premier Giorgia Meloni sale dello 0,3 per cento raggiungendo il 28,5 per cento dei consensi. A quasi dieci punti di stacco, il secondo partito del paese, il Pd arretra al 19,4 per cento con una perdita dello 0,2 rispetto a una settimana fa - complice forse, una contro-Atreju, l'evento dem che ha fatto da contraltare alla kermesse meloniana, meno incisivo rispetto al parterre di ospiti e interventi che hanno popolato Castel Sant'Angelo gli scorsi giorni.







A ottenere l'aumento maggiore dei consesi è il Movimento 5 stelle, terza forza politica del paese, con uno 0,4 per cento in più rispetto alla settimana precedente. Tra i partiti di maggioranza invece, scende la Lega dal 9,4 per cento al 9,1, mentre resta stabile Forza Italia. Aumenti minori si registrano per Azione e per Alleanza Verdi e Sinistra, entrambi in crescita dello 0,1 per cento. Si mantiene ancora sopra la quota del 3 per cento Italia Viva, anche se il partito di Matteo Renzi subisce una perdita dello 0,2 per cento. Infine resta stabile, ma sotto la soglia del 3 per cento, PiùEuropa, seguita da Per l'Italia con Paragone, Unione popolare e Noi Moderati.