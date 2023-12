Con la richiesta della quinta rata, Meloni e Fitto centrano tutti gli obiettivi. Ma occhio ai trionfalismi

I target erano stati molto alleggeriti dalla revisione per renderli raggiungibili. Il prezzo di questa mutilazione si paga in 10 miliardi di minori trasferimenti da Bruxelles nel corso del 2024 (saranno recuperati nel 2025). La vera vittoria del ministro è sul Fondo di coesione. Intanto Salvini cerca un Piano casa

Con la cabina di regia di ieri e l’annuncio dell’imminente richiesta della quinta rata a Bruxelles per 10,5 miliardi, si chiude l’anno di transizione del Pnrr. Il governo ha raggiunto tutti gli obiettivi che si era prefissato. Con la quinta rata sono stati centrati obiettivi importanti come l’aggiudicazione degli appalti del settore idrico e l’avvio della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, ma i toni trionfalistici di Giorgia Meloni e Raffaele Fitto sono forse eccessivi, considerando che i target erano stati molto alleggeriti dalla revisione del Pnrr per renderli raggiungibili. Il prezzo di questa mutilazione si paga in 10 miliardi di minori trasferimenti da Bruxelles nel corso del 2024 (saranno recuperati nel 2025).