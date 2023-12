Parte l'anti Atreju del Pd: gli ospiti e il programma (ma manca il popolo)

La manifestazione del Partito Democratico si tiene sulla Tiburtina, presso gli studios dove si gira "Di martedì". Presenti Paolo Gentiloni e Rosi Bindi, ma non solo. Il volto più sorridente è quello di Lucia Annunziata

"Sociale verde e giusta. L’Europa che vogliamo". È la manifestazione del Partito Democratico. Si tiene sulla Tiburtina, presso gli studios dove si gira "Di martedì" e il Pd non vuole che si chiami Anti Atreju e qualche ragione ce l’ha. È un’altra cosa. Poco popolo. Professori, Peppe Provenzano padrone di casa. Ospiti Paolo Gentiloni e Rosi Bindi che qui viene data per federatrice. Spazio all’economia con le professoresse Mazzuccato e Reichlin. Il volto più sorridente è quello di Lucia Annunziata, anche lei relatrice. Apre la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno. Al momento non c’è storia con l’evento kolossal di Giorgia Meloni.

La kermesse democratica durerà due giorni. Chiuderà sabato 16 alle ore 14, con l'apertura de lavori dell'assemblea nazionale Pd. Oggi, invece, dalle 14.30 saranno affrontati diversi temi: diritti, innovazione, nuove tecnologie, politiche internazionali, migrazioni, riforme. Nella giornata di domani il primo incontro, previsto per le 10.30, vedrà la presenza di Romano Prodi. Si parlerà di Europa. Con lui interverrà, tra gli altri, anche l'ex premier Enrico Letta e la segretaria del Pd Elly Schlein. Qui tutto il programma.

Leggi anche: l'evento Schlein lancia la contro Atreju: Gentiloni, Letta, Prodi e bagni gender-free Ermes Antonucci