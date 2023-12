Schlein lancia la contro Atreju: Gentiloni, Letta, Prodi e bagni gender-free

La segretaria Pd ha presentato la due giorni dedicata all'Europa che si terrà a Roma in contemporanea con la festa di FdI: "Emergerà che siamo agli antipodi". Previsti sette tavoli tematici. La cosa certa per ora è la presenza di "bagni accessibili a qualsiasi identità di genere"

"La concomitanza con la festa di Atreju? Del tutto casuale. “Avevamo lanciato questa iniziativa prima del dibattito aperto dall’iniziativa di Fratelli d’Italia. Questa iniziativa ha un ‘per’ davanti, non un ‘contro’”. Con queste parole la segretaria del Pd Elly Schlein ha presentato ieri ufficialmente l’evento organizzato dal partito a Roma per il 15 e 16, intitolato “Sociale, verde e giusta: l’Europa che vogliamo”. Ospiti, tra gli altri, il commissario europeo Paolo Gentiloni, gli ex premier Romano Prodi ed Enrico Letta, la capogruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo, Iratxe García Pérez, il commissario europeo per il Lavoro, Nicolas Schmit. Non la si vuole chiamare una contro Atreju, ma il significato politico è quello e la stessa Schlein sembra esserne consapevole: “E’ chiaro che c’è una concomitanza che farà vedere come siamo agli antipodi sui temi dell’Europa”.