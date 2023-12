Così Salvini usa i soldi del Ponte per irritare Schifani (e logorare Tajani)

Il leader della Lega cerca una strada per evitare di subire il sorpasso di Forza Italia. La lite sui fondi per l'opera e l'attacco del presidente della Sicilia: "Mi auguro che non si apra un conflitto istituzionale che non vuole nessuno"

Usa il Ponte sullo Stretto come una clava per logorare un partito che oramai gli sta alle calcagne. Matteo Salvini guarda i sondaggi e un po’ di apprensione gli sale: questa volta Forza Italia rischia di superarci, si dice. E allora va letta anche in questa direzione la scelta di addossare una parte dei costi a Sicilia e Calabria per la costruzione del Ponte, più di quanto concordato nelle scorse settimane. “Un piccolo contributo richiesto a Sicilia e Calabria mi sembra banale, unirà Palermo al resto del mondo. Che ci mettano una piccola fiches è normale”, ha ripetuto ieri il ministro. Scherzando sul fatto che l’opera avrà “più successo del Milan in Champions”. Ma le sue parole non sono cadute nel vuoto. Perché a raccoglierle ci ha pensato subito il presidente della Sicilia Renato Schifani. I fondi – ha detto il governatore – “sono stati prelevati d’autorità dal governo nazionale per un importo addirittura maggiore di 300 milioni di euro. Il tema è delicato perché costituisce un precedente. Occorre sempre una concertazione tra i vari livelli dello stato, come prevede la Costituzione. Quindi mi auguro che questo fatto non si ripeta perché si aprirebbe un conflitto istituzionale che nessuno vuole”.