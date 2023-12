Dietro al litigio Schifani-Salvini sul Ponte c'è una svolta sulle regioni: meno poteri, grazie

Il “niet” di Renato Schifani alla imposizione del Mef di accollare alle Regioni Sicilia e Calabria non un miliardo ciascuno, come concordato, ma un miliardo e 300 milioni del costo complessivo del Ponte sullo Stretto di Messina, quantificato in 11,6 miliardi, potrebbe essere derubricato, a prima vista, a banalissimo conflitto di contabilità economica. Se il Mef ha bisogno in questo periodo di recuperare fondi un po’ per ridurre il peso della grande opera sul bilancio dello Stato (come è scritto nella norma originaria), un po’ per garantirsi qualche flessibilità nella trattativa con la maggioranza sugli emendamenti alla legge di bilancio, non meraviglia che il governatore siciliano si opponga, visto che, per altro, sulla questione non è stato interpellato preventivamente e non si può dire che il tutto sia avvenuto nel rigoroso rispetto del galateo istituzionale. Fa parte del gioco politico anche che il sindaco giallorosso (nel senso di Pd-M5S) di Catanzaro Nicola Fiorita monti sulla polemica interna alla maggioranza per dire a Salvini che “si costruisca il suo giocattolo con i soldi della Padania”. Più serio, invece, il dettaglio, solo apparentemente tecnico, del Fondo che sarà utilizzato per coprire le quote regionali del Ponte, il Fondo sviluppo coesione (Fsc), perché questo dettaglio ci racconta tutta un’altra storia, una storia molto più complessa.

