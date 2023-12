"Questo governo non arriverà al 2027". Così Schlein guarda a Palazzo Chigi

"Questo governo non arriva a fine legislatura, ne sono convinta. Per questo dobbiamo prepararci", così la segretaria del Pd Elly Schlein, in un'intervista a Repubblica, avanza per la prima volta l'ipotesi delle elezioni anticipate, lasciandosi andare a pronostici e previsioni. Ma per raggiungere Palazzo Chigi occorre costruire una coalizione in grado di vincere. Lo sa bene la leader dem, che ambisce a replicare l'intesa raggiunta sul salario minimo: "Quello che abbiamo fatto in quell'occasione possiamo replicarlo su tanti altri argomenti. Noi in ogni caso siamo e dobbiamo essere pronti" dice. "Quando abbiamo organizzato la manifestazione a piazza del popolo lo abbiamo fatto con questa finalità", ricorda Schlein.

