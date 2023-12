Schlein a Bruxelles tra Pse, Gentiloni e Patto di stabilità

Bruxelles. Ad Atreju non va ma a Bruxelles sì. La segretaria del Partito democratico Elly Schlein è arrivata ieri mattina nella capitale belga al pre vertice del Pse, il Partito socialista europeo, dove la attendevano Sánchez, Costa, Borrell ma soprattutto il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni. I socialisti Ue alzano la saracinesca di buona lena: la convocazione è alle otto, per consentire ai primi ministri di essere già alle dieci al vertice Ue a preparare la battaglia con Orbán per l’apertura dei negoziati con l’Ucraina. Ma proprio una colazione dell’ultimo minuto pensata per piegare le resistenze dell’ungherese priva il Pse del loro pezzo da novanta: il cancelliere Scholz, immortalato la sera prima a fare le ore piccole insieme a Meloni e Macron per parlare di Patto di stabilità. Patto che infatti è anche al centro anche della colazione socialista in cui, con Scholz assente e un Sánchez visibilmente provato dallo scontro a Madrid, a dare le carte al quinto piano del palacongressi che si affaccia sul Mont des Arts, è proprio Gentiloni. La mattina si apre con un lungo abbraccio tra il commissario italiano e il primo ministro portoghese, António Costa, di ritorno dalla sua brevissima traversata di un deserto di guai giudiziari scattati, a quanto pare, per un caso di omonimia. Dopo il “bentornato António” Gentiloni si dedica a Schlein, un colloquio lungo con tanti temi al centro ma soprattutto ancora lui: il Patto di stabilità.

