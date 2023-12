Giorgia Meloni alla Camera: le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo

La premier è attesa in Aula per riferire sugli argomenti che la riunione plenaria dei 27 affronterà il 14 e il 15 dicembre: sul tavolo governance finanziaria dell'Ue, Mes e Patto di stabilità

"Il prossimo Consiglio europeo verterà sull'invasione dell'Ucraina, la crisi in Medio Oriente e il bilancio pluriennale dell'Ue a partire dalla riforma del Patto di Stabilità". Così Giorgia Meloni alla Camera mentre riferisce sul prossimo vertice tra i 27 in programma il prossimo 14 e 15 dicembre. "Il Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre arriva al termine di un anno complesso che ha visto l'Ue affrontare sfide e minacce esterne che ne hanno condizionato l'agenda", ha detto la premier. Domani per le 9.30 è prevista una sua audizione anche in Senato.

Sul Patto di stabilità Meloni spiega che: "Se la partita su questo tema non è ancora chiusa è perché la posizione del governo italiano è sostenuta da una politica di bilancio serio e dalla figura del nostro ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. L'Italia, al netto di una misura come il Superbonus che ha pesato sulle casse pubbliche, è una nazione virtuosa: lo conferma l'avanzo primario che ha registrato un incremento dagli anni '90 a oggi, lo testimonia il nostro sistema pensionistico, fra i più equilibrati in Europa. Il tutto accompagnato da dati macroeconomici soddisfacenti e da un mercato del lavoro che sta risultando record, e da una Borsa che nel 2023 sta facendo registrare la migliore performance d'Europa. Già oggi in attesa dell'auspicata conclusione positiva dei negoziati, possiamo dire che per la prima volta un punto è stato riconosciuto da tutti i partner europei. Non possiamo non esprimere soddisfazione per il fatto che la traiettoria deficit-Pil dovrà tenere conto degli interessi maturati sul debito dagli investimenti sulla transizione ecologica, digitale e sulla difesa. Grazie all'Italia si afferma un principio di coerenza fra le politiche di bilancio e le regole che devono stabilire quelle politiche", ha detto la premier.

Collaterale al Patto la premier ha anche parlato di Pnrr, in agenda tra i temi del vertice: "Grazie al ministro Raffaele Fitto abbiamo registrato risultati straordinario sulla rimodulazione del Pnrr che oggi vengono riconosciuti" ha detto in aula. "Ricordo – continua la premier – quando in campagna elettorale la nostra volontà di intervenire su un piano nato da un quadro economico diverso veniva bollata come scelta irresponsabile. Con tenacia e perseveranza abbiamo dimostrato non solo che si poteva fare, ma anche che si doveva fare". La revisione del Pnrr "non è solo una questione di investimenti ma anche di sette riforme: da quella sulle rinnovabili a quella sulla politica di coesione. Devo ringraziare tutto il governo per aver liberato risorse importanti per riforme strutturali e dedicate alla crescita", ha detto la premier.