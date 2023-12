Elogio del sovranismo che annienta se stesso

I dettagli sono importanti, la ciccia ancora di più. Mario Draghi ci manca molto, tantissimo, lo sogniamo anche di notte e sarebbe un sogno averlo un domani alla guida della Commissione europea, come suggerito ieri da Repubblica. Ma fino a che i suoi successori continueranno a comportarsi come degli inflessibili tecnocrati sulle partite che contano, come degli accaniti europeisti sulle decisioni che pesano e come degli accesi antisovranisti sulle scelte che incidono, fino a che continueranno insomma a muoversi più da Fratelli di Draghi che da Fratelli d’Italia, la nostalgia per il nostro eroe non sarà così snervante da non permetterci di dormire sonni tranquilli.

