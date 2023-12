L'aiutino di Salvini a Meloni, che ora appare più credibile grazie agli attacchi del suo alleato

Matteo Salvini sta facendo un grande favore a Giorgia Meloni in Europa. Gli attacchi sempre più virulenti del leader della Lega contro l’Unione europea, e in particolare i responsabili del Ppe, fanno apparire il presidente del Consiglio come un interlocutore moderato, affidabile e pragmatico. Agli occhi di Bruxelles, se paragonata a Salvini, Meloni potrebbe sembrare perfino una europeista entusiasta. Si potrebbe immaginare una tattica studiata a tavolino fra i due. Ma la lettura prevalente è che Salvini stia cercando di danneggiare la sua alleata e rivale, in vista delle elezioni europee e delle scadenze successive, quando si formerà la prossima maggioranza e saranno scelti i presidenti di Consiglio europeo, Commissione e Parlamento. Salvini vuole mettere in imbarazzo Meloni. Ma il fatto è che il presidente del Consiglio non ha scelta. Una maggioranza tutta di destra non ci sarà. Il Ppe non ha intenzione di cooperare con il gruppo Identità e democrazia, a cui appartengono la Lega, il Rassemblement national e Alternativa per la Germania.

