I Verdi europei sono possibilisti sull'ingresso del M5s nel gruppo

Bruxelles. Sulla trattativa tra i Verdi europei e il Movimento 5 Stelle non è ancora detta l’ultima parola. A spiegarlo al Foglio è la co-presidente del gruppo dei Verdi all’Eurocamera, la tedesca Terry Reintke. Il negoziato però si trascina ormai da quasi un anno ma secondo la leader dei verdi “è un processo normale su cui non pesa alcun trattamento speciale, né positivo né negativo”. E spiega: “Quella sul M5s è una decisione importante, noi decidiamo democraticamente e per farlo abbiamo bisogno di tempo. I risultati si sapranno quando si sapranno”. Parole fredde che però dopo le docce gelate dei mesi passati portano un messaggio quasi possibilista. A strozzare le speranze dei pentastellati infatti era stato l’altro co-presidente dei verdi, il belga Lamberts, lo scorso ottobre in conferenza stampa a Strasburgo parlando di “problemi di visione geopolitica”, un modo per dire che le posizioni di Conte sull’Ucraina non erano gradite alla famiglia ambientalista europea.