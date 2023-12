Contro l'antisemitismo senza ambiguità: la grande eccezione italiana

Il punto non è Israele. Il punto siamo noi. Ci sono almeno due notizie buone e per nulla scontate che emergono con forza dalla formidabile manifestazione contro l’antisemitismo organizzata ieri a Roma a piazza del Popolo dalla comunità ebraica. La prima buona notizia riguarda la conferma di un eccezionalismo italiano che merita di essere esaltato fino allo sfinimento. In giro per il mondo, lo avrete notato, le grandi manifestazioni organizzate contro l’antisemitismo in città come Londra, Parigi, New York e Washington sono nate in reazione a una presenza diffusa di episodi di intolleranza sfuggiti spesso al controllo non solo della politica ma anche degli apparati di sicurezza nazionali. E le stesse manifestazioni, in diverse circostanze, hanno avuto l’effetto di illuminare la presenza sconfortante di numerosi distinguo nel mondo della politica, molti dei quali motivati da un ragionamento tossico ma lineare: più farò sentire la mia vicinanza al popolo ebraico e più mi faranno notare quanto la mia posizione sia troppo vicina alla causa di Israele e troppo distante dalla causa dei palestinesi. In Italia questo non è ancora successo e la piazza di ieri pur essendo priva di alcuni esponenti di primo piano del mondo della politica ne è stata una testimonianza importante: tutti i principali partiti italiani hanno aderito alla manifestazione e tutti i principali partiti italiani hanno trovato il coraggio di esprimersi contro l’antisemitismo, senza ambiguità, senza distinguo, senza evasività, accettando il rischio, per così dire, di essere accusati dai propri follower più estremisti di vicinanza eccessiva con la causa di Israele. Se è vero, come abbiamo detto spesso, che maneggiare l’antisionismo è spesso un modo scaltro per nascondere dietro a uno schermo il proprio antisemitismo bisogna anche dire che è altrettanto vero che condannare l’antisemitismo, dopo il 7 ottobre, è un modo concreto per non accodarsi al flusso di coscienza dell’antisionismo.

