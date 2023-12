Di Segni (Ucei): “Care femministe, se siete per la libertà di tutte le donne scendete in piazza con noi”

La presidente dell'Unione delle comunità ebraiche: "Il 7 ottobre è cambiato il mondo. Chi sostiene democrazia e libertà non può non riconoscersi nella nostra manifestazione. Non una di meno? Spero siano al nostro fianco"

“Non una di meno lo diciamo noi. Se si afferma il riconoscimento della donna nella società, questo deve valere a qualsiasi latitudine. Per questo alle femministe dico: vi aspettiamo al nostro fianco in piazza”. La presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei) Noemi Di Segni si riferisce alla grande manifestazione che ci sarà questa sera in piazza del Popolo a Roma. Convocata per dire no all’antisemitismo e al terrorismo: “Tutte le associazioni che in queste settimane hanno sposato slogan pro Palestina dovrebbero capire quanta libertà avrebbero nell’associarsi alla nostra causa. Altro che finte liberazioni”, dice al Foglio. Annunciando un variegato elenco di presenze che va dai ministri ai sindacati fino a esponenti di tutte le comunità religiose.