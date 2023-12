L'antisemitismo che non vediamo. Scendere in piazza per dire “mai più”

Chiamare le cose con il loro nome, di solito, è il modo migliore per provare a inquadrare un fenomeno, per non scappare, per non chiudere gli occhi, per non voltarsi dall’altra parte. E di fronte a quello che è successo in giro per il mondo dopo lo sterminio compiuto il 7 ottobre da Hamas la parola giusta da usare per capire cosa si nasconde dietro l’odio universale che esiste nei confronti di Israele è una ed è antisemitismo.

