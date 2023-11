In piazza contro l'antisemitismo, per non dimenticare il 7 ottobre

Al direttore - Alle recenti occupazioni di vari atenei italiani, come Clds (Coordinamento liste Diritto allo studio) rispondiamo con una forte condanna di quella che definiamo una privazione violenta dei diritti fondanti l’università: la libertà d’espressione, di scegliere se aderire o meno a una manifestazione politica e il diritto a studiare. A preoccuparci ulteriormente sono anche le esplosioni di violenza che si stanno verificando in varie parti d’Italia, come in Statale a Milano, dove vari manifestanti delle sinistre universitarie ed extrauniversitarie hanno minacciato gravemente i nostri rappresentanti in Senato accademico e imposto la sospensione della seduta dell’organo. Per noi c’è anzitutto bisogno di guardare con dolore e responsabilità a quanto sta accadendo nel mondo, soprattutto in medio oriente. Per questo, c’è bisogno anzitutto di dire “Università libera”, perché le manifestazioni spesso violente di questi giorni non portino tra noi studenti quell’odio che può mostrarsi già nei modi di fare politica e nel modo di essere dentro le università. La prima manifestazione è una presenza costruttiva che crei un’università libera nel dialogo e nella pace. Siamo sicuri che la via attraverso cui giungere a una pace tra i popoli sia la via della violenza? Come è possibile costruire pace e democrazia se nelle università queste sono negate? Fermare le lezioni, fermare il Senato accademico: niente di questo ha a che fare con la libertà o con la solidarietà alla guerra. Sono fermamente convinto che l’università abbia un ruolo nella costruzione della pace non tramite l’affermazione di una posizione politica – su di cui gli organi accademici non hanno competenza –, ma piuttosto nel farsi luogo di incontro di culture, di dialogo, di informazione sincera, come dimostrano anche i numerosi incontri da noi promossi. E’ proprio per questo che le istituzioni universitarie per prime non possono negare lo svolgimento di questi incontri: questa censura è parte di una cultura della paura ancella della violenza.

Pietro Piva, presidente del Coordinamento Liste Diritto allo Studio

