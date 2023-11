Tutte le timidezze della Cgil sull'assalto a Pro vita. E Landini preferisce attaccare il governo

Hanno detto di essere “contrari a ogni forma di violenza”. Che l’hanno “sempre condannata”. E che è offensivo, per usare le parole di ieri di Maurizio Landini, “rivolgersi ogni volta a noi. Noi siamo quelli che hanno sconfitto il terrorismo. Si devono sciaquare la bocca”. Ma proprio non ce l’hanno fatta a solidarizzare convintamente con l’associazione Pro Vita, la cui sede è stata assaltata dai manifestanti che hanno partecipato al corteo del 25 novembre contro la violenza sulle donne. Stiamo parlando della Cgil, il principale sindacato italiano per numero d’iscritti, che è finito, insieme a Pd e M5s, nelle mire della premier Giorgia Meloni. “Voglio interrogare tutti su una questione banale: la violenza va condannata sempre o solamente quando si rivolge a qualcuno di cui condividiamo le idee? È questa la domanda sulla quale, da parte di certa sinistra, non abbiamo mai avuto una risposta chiara. Spero stavolta arrivi, da Elly Schlein, da Giuseppe Conte, da Maurizio Landini e dalla Cgil ai quali tutti manifestammo la nostra solidarietà in occasione del vergognoso assalto alla sede del sindacato”, ha detto la capa del governo. E in effetti, il parallelismo con il precedente dell’ottobre 2021, quando No vax ed estrema destra fecero irruzione nella sede del sindacato dopo una manifestazione nel centro di Roma, non è apparso peregrino.

