FdI scende sotto quota 29 per cento. Stabile il Pd

Stando all'ultimo sondaggio Swg, Fratelli d'Italia in una settimana perde lo 0,4 per cento. Lieve flessione per M5s e Lega

Nessun grosso smottamento, ma Fratelli d'Italia nell'ultima settimana ha perso uno 0,4 per cento nei consensi. Lo registra l'ultimo sondaggio realizzato da Swg e reso noto lunedì sera durante il Tg La7. Il partito della premier Meloni, quindi, scende di nuovo sotto quota 29 per cento, che oramai sembrava assodata. Complice forse anche il caso che ha coinvolto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, che settimana scorsa ha chiesto che il Frecciarossa dove viaggiava si fermasse in una stazione non prevista.

Stabile, invece, la situazione del Partito democratico. che si ferma al 19,4 per cento, esattamente come sette giorni fa. Ma la rilevazione è precedente alla manifestazione di settimana scorsa organizzata dalla rete di "Non una di meno", che ha visto anche la partecipazione della segretaria dem Elly Schlein. Segno che eventuali riflessi non sono ancora stati misurati. Per quel che riguarda le altre forze politiche il M5s perde uno 0,2 per cento (fermandosi al 16,4 per cento). Così come la Lega di Matteo Salvini, che è al 9,4 per cento (settimana scorsa era al 9,6). Forza Italia cresce di uno 0,1 per cento, issandosi fino al 7 per cento che rende il centrodestra al suo completo la coalizione con il maggior consenso.