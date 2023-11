Il dietrofront di Salvini sugli appalti sblocca la trattativa sul Pnrr 

Ci è voluta una circolare di Matteo Salvini per sbloccare la doppia trattativa con Bruxelles sulla quarta rata e sulla revisione generale del Pnrr, che la scorsa notte era ancora in corso ma ormai alle battute finali. Raffaele Fitto – che probabilmente annuncerà stamattina la fine positiva del negoziato – ha potuto incassare così il sostanziale via libera al nuovo Pnrr e all’esborso di altri 16,5 miliardi entro fine anno dopo che da luglio la Commissione europea aveva scritto e detto che un’intesa con l’Italia non sarebbe stata possibile se non fosse stato rimosso lo scoglio anti-concorrenziale che incombeva sul Codice degli appalti. Il braccio di ferro su questo punto è stato superato soltanto mercoledì, con la firma della circolare del ministro delle Infrastrutture che pochi hanno capito in tutta la sua portata. Lo stesso Salvini ha tenuto ben nascosti i veri contenuti della sua direttiva e in un intervento al congresso dell’Associazione nazionale dei costruttori (Ance) sulle opere pubbliche a Vicenza, ieri, ha arringato la platea con slogan ancora bellicosi: “Indietro non si torna”. Oppure: “Difendo i principi della semplificazione e della sburocratizzazione contenuti nel Codice degli appalti” dagli attacchi dei burocrati di Bruxelles. La svolta, però, c’era già stata.

