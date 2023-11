Tajani e Salvini fanno il Natale a Potenza. Gli scippi, i dispetti. Ronzulli "ridimensionata"

Tajani e Salvini: Salvjani. Si stanno per scippare anche l’auto di servizio. Tajani toglie pure le chiavi a Licia Ronzulli: via dal volante di capogruppo al Senato. Al suo posto Gasparri. Fanno la staffetta. Salvini e Tajani no. In Lombardia si insultano a colpi di interviste. In Basilicata hanno già il doppio candidato. La prossima contesa è l’Umbria. A seguire c’è il Piemonte. Meloni parteggia per Tajani, ma Salvini, se gli gira, manda i cantonieri dell’Anas e transenna pure la Farnesina. L’episodio minore, il classico “ora basta”, che racconta lo stato degli affetti tra i due vicepremier, risale al primo novembre. In Lombardia, Tajani ha un coordinatore regionale che sgomita. E’ Alessandro Sorte. Vuole dimostrare quanto vale e sta svuotando la Lega di Salvini. Sono già passati con Forza Italia i leghisti Bastoni e Senna. Alla lista Moratti (che è tornata in FI) ha portato via pure il consigliere regionale Ivan Rota. Fin qui poco male. Peccato che Sorte (e dunque Tajani) abbia puntato pure Attilio Fontana che è la correttezza fatta leghista. Il governatore lombardo ha una sua lista civica e ha eletto in consiglio regionale Jacopo Dozio. E’ stato eletto con soli 93 voti. Deve tutto a Fontana.

