Le tante contromanovre dell'opposizione (che trova una quadra solo sulla sanità)

Pd, M5s e gli altri presentano una proposta comune sui fondi al Sistema sanitario (e sul salario minimo). Ma sono già pronti a farsi concorrenza sugli emendamenti alla legge di bilancio (in totale saranno 2300)

Nell'avvicinarsi alla scadenza per la presentazione degli emendamenti alla manovra, le opposizioni hanno trovato una quadra comune solo in materia di sanità (e di salario minimo, ma senza Italia viva). Lo hanno reso noto gli esponenti di Pd, M5s, Alleanza verdi-sinistra, +Europa e del Psi, parlando di "un pacchetto composto da tre emendamenti". Che spaziano dal raggiungimento del 7,5 per cento del pil da destinare al Servizio sanitario nazionale, a un fondo per l'assistenza alle persone anziane, fino all'abbattimento delle liste d'attesa, con fondi aggiuntivi rispetto a quelli predisposti dal governo,

Come detto, anche sul salario minimo c'è stata una convergenza: con l'esclusione di Italia viva, tutti i partiti di minoranza hanno chiesto al governo di ripristinare la soglia di 9 euro all'ora, che la maggioranza ha aggirato insistendo sul concetto di "salario giusto". In totale gli emendamenti presentati saranno all'incirca 2300. Molti dei quali a opera del Movimento cinque stelle, che è arrivato a quota "oltre 950", come ha spiegato il vicepresidente del M5s Mario Turco. Il Partito democratico si è fermato, si fa per dire, a 500 emendamenti.

Proprio sul salario minimo i dem si lanciati in un tentativo ostruzionistico: tutti e 69 i deputati si sono iscritti a parlare durante una seduta della commissione Lavoro alla Camera in cui era in votazione l'emendamento Rizzetto, che chiede di trasformare la legge presentata dalle opposizioni in una delega del governo. Domani la segretaria Elly Schlein presenterà al Nazareno una contromanovra durante la direzione del partito. Ed è previsto che nelle prossime ore lo faccia anche Azione, che presenterà 91 emendamenti alla legge di Bilancio. Italia viva ha parlato invece di un numero di correttivi inferiore (circa 250 ha detto la senatrice di Iv Raffaella Paita), ma "qualificanti". Mentre Alleanza verdi-sinistra arriverà fino a quota 400. Insomma, opposizione che cerchi, contromanovra che trovi.