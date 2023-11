Landini&Salvini, i gemelli diversi che rubano la scena a Schlein e Meloni

Uno dice una volta di più “no” alla manovra, l’altro rinnova la fede per “l’Italia dei sì” in quel di Bari, dove si recherà oggi stesso. E insomma, il giorno di vigilia dello sciopero proclamato da Cgil e Uil per stamattina, dalle 9 alle 13, con orario ridotto causa precettazione, ha visto Maurizio Landini e Matteo Salvini nella posa abituale dei contendenti: uno che alza il tono, l’altro pure; uno che sottolinea “il grave atto” del ministro dei Trasporti, con “attacco al diritto di sciopero”, l’altro che dice che “il diritto è garantito, ma lo sciopero di un’estrema minoranza non può ledere il diritto alla mobilità”. Uno è segretario del principale sindacato, la Cgil, ma non del Pd, principale partito d’opposizione. L’altro è ministro e vicepremier del governo di centrodestra, ma non presidente del Consiglio. E però, in questi giorni, si sente quasi solo la loro voce: Salvini si rivolge esclusivamente a Landini, eleggendolo a nemico, Landini risponde proprio a lui, accettando la designazione e viceversa.

