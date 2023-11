Rama fuori dal Pse? "Quella del Pd sarebbe un'idea improvvisata e sprovveduta". Parla Castagnetti

“I partiti non sono dei tribunali. È un'idea che rivela improvvisazione, una sprovvedutezza politica e una certa allergia a discutere”. Pierluigi Castagnetti è molto critico e non condivide affatto l'intento del Pd di presentarsi al congresso del Partito socialista europeo di Malaga chiedendo l'espulsione di Edi Rama, come aveva detto Beppe Provenzano a Repubblica. "Non abbiamo avanzato una richiesta formale, ma posto un tema politico", ha poi corretto il tiro l'ex ministro per il Sud che chiederà di verificare "la compatibilità tra questo genere di accordi e i principi del socialismo europeo". Ma la sostanza non cambia poi molto. Il primo ministro albanese sarebbe colpevole – secondo i più autorevoli esponenti dem – di aver sottoscritto un protocollo sui migranti con Giorgia Meloni che viola i diritti umani. “Intanto questa presunta violazione deve essere dimostrata, anche perché la gestione dei centri è affidata all'Italia e non all'Albania. E immagino comunque che Rama non voglia essere complice di una violazione”, dice al Foglio l'ex deputato di estrazione popolare e vicepresidente della Camera, tra i fondatori del Partito democratico.



Castagnetti, in ogni caso, ci tiene a mettere subito in chiaro che "non condivide la proposta" annunciata dal governo: "Non si capisce perché dobbiamo creare questi centri in un paese diverso dal nostro. Mi sembra più uno strumento di comunicazione e di propaganda, visti gli scarsi risultati sull'immigrazione. Dal blocco navale siamo arrivati allo spostamento. Ma il punto che riguarda il Pd è un altro”. Quale? “La premier Meloni ha trovato all'interno del Pse un interlocutore governativo e non prettamente politico, bisogna quindi che il Pd riconosca che quelle di Edi Rama sono le prerogative di uno stato e non di un partito. Bisogna scindere i due piani e accettare le scelte di un altro paese anche se non ci piacciono”, sottolinea Castagnetti, che sulla posizione di Rama ha però un'idea diversa da quella di Provenzano: "Non penso ci sia una violazione dei valori del Pse. E nemmeno siamo di fronte a una posizione alla Orbàn, che definisce la sua democrazia illiberale e se ne compiace pure. Ma se ci sono delle riserve dovrebbero essere espresse, mentre invece pare essere già stata prodotta una sentenza. Così il Pd si espone soltanto a una brutta figura in Europa”.

