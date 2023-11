"Questo pasticcio olimpico è uno sfregio al Veneto". Da Confindustria parla Enrico Carraro

Le Olimpiadi mutilate. “Di più: una presa in giro nei confronti di Cortina e di tutto il Veneto”. Fa specie sentire parlare così Enrico Carraro, il presidente regionale di Confindustria. Ma all’ultima assemblea imprenditoriale di Belluno sono emersi toni pesanti. “E sono molto arrabbiato anch’io. Ne va dell’indotto e delle infrastrutture del territorio: qualcuno dovrà rispondere di quel che sta succedendo”. In soldoni: Milano pigliatutto, il pasticciaccio della pista da bob imbarazza il paese e alla Perla delle Dolomiti restano solo le briciole. “Senza di noi il Cio non avrebbe mai assegnato i Giochi invernali del 2026 all’Italia. Troppo comodo, adesso, sfruttarci a fini di marketing mentre le gare si svolgeranno altrove”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE