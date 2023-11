Le proposte di Ultima Generazione? “Non sono per niente condivisibili”. Parla Bonelli

La proposta di Ultima Generazione? “Non è assolutamente condivisibile”. Abbiamo chiesto ad Angelo Bonelli cosa ne pensi del documento che gli attivisti vorrebbero presentare con l’appoggio dei partiti di opposizione, tra cui il suo, di cui il Foglio ha anticipato i contenuti venerdì. Il testo prevede il taglio di otto sussidi ambientalmente dannosi (Sad), per un totale di 5 miliardi a carico di famiglie e imprese. “Per noi l’unica transizione ecologica accettabile è quella socialmente desiderabile, che non determina aggravi per i ceti sociali più deboli. Altrimenti non è assolutamente condivisibile”, è la risposta del deputato di Avs e co-portavoce di Europa verde.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE