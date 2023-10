“Sul nucleare nessun blitz: ci sarà una legge e un dibattito pubblico”. Parla Squeri (FI)

Sono le quattro di notte di giovedì quando la commissione Bilancio della Camera conclude l’esame del decreto legge Sud dopo un acceso dibattito. Le opposizioni accusano la maggioranza di aver presentato un emendamento che apre la strada alla costruzione di impianti energetici, come le centrali nucleari, senza autorizzazioni o vincoli. La norma – che alla fine è saltata – riguarda le opere destinate alla difesa nazionale e porta la firma di FdI, FI e Noi Moderati. “Un blitz sul nucleare? Ma non esiste proprio. L’opposizione ha fatto il cinema. Quell’emendamento riguardava solo la possibilità di fare interventi sul demanio militare”, risponde al Foglio Luca Squeri, deputato e responsabile energia di Forza Italia. “L’atto normativo per il nucleare arriverà quando saremo pronti: sarà una legge, non un emendamento notturno”. In serata anche la Difesa conferma con una nota che il nucleare non c’entra nulla. E certo imbucare una scorciatoia per tentare di cambiare il volto energetico del paese in un decreto che nulla ha a che vedere con il tema dell’energia sarebbe segno di una politica all’arrembaggio, oltre che un segnale controproducente per l’opinione pubblica. Come rischiano di esserlo le dichiarazioni quasi quotidiane del vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che in materia di energia nucleare non si risparmia mai. “Certamente non è con la superficialità o con l’improvvisazione che potremo convincere gli italiani delle bontà del nostro progetto. Certe dichiarazioni non aiutano ad approfondire il tema e hanno solo l’effetto di attirare visibilità, ognuno lo fa a modo suo...”, commenta Squeri. Che però non tentenna quando gli si chiede se dietro a queste improvvisate si nasconda in realtà un progetto più fumoso che concreto. Anche perché non sarà certo nell’orizzonte di questa legislatura che potrà accendersi il primo reattore. “Se cominciamo adesso possiamo puntare al 2030. Abbiamo iniziato un percorso che non sarà semplice e che richiede serietà”, dice riferendosi alla cabina di regia che si è insediata a settembre. Coordinata dal ministero dell’Ambiente, la Piattaforma nazionale per un nucleare sostenibile mira a presentare delle proposte entro sei mesi.

