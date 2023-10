Il nucleare a Milano? Non è un cattivo futuro. Ecco chi lo studia

Allarme a Milano! No, non è un attacco terroristico e nemmeno la banda del Rolex in azione. Circola da ore l’ultima previsione di Matteo Salvini: la prossima centrale nucleare sorgerà proprio qui, entro il 2032, con tanto di referendum. Tornando alle cose serie, invece: serviva la scossa degli “odiati” cugini d’Oltralpe per riportare d’attualità il tema dell’energia nucleare in Italia. E a ragionare (e lavorare) sul nucleare di nuove generazione c’è, guardacaso, proprio Milano. con un’aziendacome Edizon e le sperimentazioni del Politcnico alla Bovisa. Un po’ di storia. Dopo i referendum del 1987 e del 2011, il Parlamento italiano è rimasto pressoché silente. Ma Ansaldo, con altri operatori, non ha smesso di lavorare e ora sta partecipando al grande progetto della centrale a fusione nucleare in prossimità di Cadarache, vicino a Marsiglia. Invece sul territorio nazionale l’unica azienda a parlare di fatti concreti è stata Edison, col suo amministratore delegato, Nicola Monti, che ha annunciato l’intesa con Ansaldo e EDF: “Con questo accordo gettiamo le basi per una riflessione concreta e aperta sul ruolo del nuovo nucleare a supporto della transizione energetica italiana. Un’esigenza tanto più evidente a seguito degli sconvolgimenti dell’ultimo anno, che dimostrano l’importanza di scelte strategiche di lungo periodo”.

