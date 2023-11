Il socialismo culinario di Urso

Martedì prossimo alle ore 9 presso la biblioteca del Ministero delle imprese e del made in Italy il ministro Adolfo Urso ha invitato i massimi vertici di tutte le organizzazioni che in un modo o nell’altro hanno a che fare con il cibo cucinato, confezionato e servito. In ordine di convocazione: la Federazione italiana pubblici esercizi, l’Associazione imprese della grande ristorazione, la Federazione esercenti pubblici e turistici della Confesercenti, la Confederazione nazionale dell’artigianato, la Confartigianato e Slow Food. Davvero tutti. All’ordine del giorno: “Una possibile iniziativa rivolta al settore della ristorazione”, il cui obiettivo è “valorizzare il settore, straordinario veicolo di conoscenza e promozione del Made in Italy favorendo i consumi delle famiglie specialmente le più numerose che, hanno dovuto rivedere le proprie abitudini, per rendere possibile la fruizione dei ristoranti, luoghi emblemi del buon vivere all’italiana”. Dunque, non si presentino ristoratori cinesi, indiani, messicani, spagnoli, Texmex, argentini, brasiliani, tedeschi, tirolesi e, men che meno, francesi. Tutti luoghi dove il modello italiano è per sua natura escluso.

