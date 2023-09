Caro benzina, Urso: "Presto un provvedimento per aiutare i ceti meno abbienti"

Sui prezzi in aumento dei carburanti il governo ha intenzione di intervenire aiutando solo le famiglie più povere. "Nel prossimo provvedimento, che stiamo realizzando con la collaborazione di tutti i ministri competenti, predisporremo delle misure per supportare i ceti meno abbienti, coloro che ne hanno davvero bisogno", ha detto al Foglio il ministro delle Imprese Adolfo Urso. Della misura non si conoscono altri dettagli, mentre pare ormai accantonata l'ipotesi di attivare l'accisa mobile, cioè il taglio orizzontale dell'accisa previsto dal decreto Carburanti approvato a gennaio.

Nella settimana dall'11 al 17 settembre, secondo i dati pubblicati oggi dall'Osservatorio carburanti del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, il prezzo della benzina è aumentato a 1,997 euro al litro (+2,7 centesimi rispetto alla precedente settimana), così come quello del diesel a 1,924 euro/litro (+4,7 centesimi). Trattandosi di una media, è evidente come ormai la soglia psicologica dei 2 euro a litro sia stata superata anche sulla rete urbana e non solo su quella autostradale, anche in modalità self.