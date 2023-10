La Memoria che serve per capire il terrorismo contro gli ebrei. Senza ma

Terroristi, ma. Capita spesso di accendere la tv e di sentire qualche ospite o qualche conduttore sussurrare una parolina magica: un attimo, prima di andare avanti nella discussione occorre uscire dall’istantanea del momento e occorre necessariamente contestualizzare. Contestualizzare, in questa logica, ha un significato preciso, evidente, lineare, ed è un modo astuto per allargare l’inquadratura e dire: qui prima di dare giudizi assoluti dobbiamo capire. Nel caso specifico, contestualizzare, allargare l’inquadratura, non usare la Polaroid significa comprendere che sì, certo, il 7 ottobre vi è stato un atto terroristico, quello che è stato visto in Israele è terribile, ma non tutto si può spiegare così, in modo tranchant. Perché le cose sono più complesse. Dobbiamo ricordare che in Israele c’è un serial killer alla guida del governo (linea Patrick Zaki). Dobbiamo ricordare che i palestinesi sono ostaggi più di Israele che di Hamas (linea Moni Ovadia). Dobbiamo ricordare che i palestinesi da anni subiscono soprusi da parte di Israele (linea Laura Boldrini). E dobbiamo ricordare che sì, certo, Hamas ha fatto un atto terroristico, il 7 ottobre, ma bisogna anche capire cosa patisce il popolo palestinese, bisogna capire quanto sono dolorosi gli insediamenti, bisogna rendersi conto che non hanno torto coloro che, al di là di ciò che ha fatto Hamas in Israele, considerano i militanti di Hamas non come dei terroristi ma come dei coraggiosi difensori della causa palestinese. La tesi è dunque evidente: il diritto all’autodifesa di Israele non c’è perché in fondo Hamas stava difendendo i palestinesi da quello che Israele ha fatto in questi anni a Gaza. E’ reazione, non azione. E’ risposta, non offesa. Sono terroristi, ma. Contestualizzazione, lo abbiamo già scritto, di solito fa rima con minimizzazione, ma proviamo a restare su questo campo e accettiamo per un attimo di prendere per buona l’idea che per spiegare quello che è successo il 7 ottobre sia necessario contestualizzare e sia necessario non perdere di vista la memoria storica.

