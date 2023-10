Nel Pd crescono gli imbarazzi per Corona (e i cachet) nel programma di Lady Boccia

De Girolamo ospita il paparazzo sulla cresta dell'onda per il caso calcioscommesse. Nei dem serpeggia malumore: "Linea editoriale e programmi molto discutibili". Ma si evitano critiche dirette per non indispettire il capogruppo Boccia

Dicono “Fabrizio Corona in Rai è inaccettabile”, lo ripetono anche al Foglio, ma quando devono fare il passo ulteriore, criticare frontalmente l’ultima che l’ha chiamato in tv, ovvero Nunzia De Girolamo, i parlamentari del Pd in commissione di Vigilanza glissano. Si rifugiano dietro al “ne parleremo al nostro interno, capiremo il da farsi”, si avvitano in equilibrismi.