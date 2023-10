Il giardinier Giorgetti: taglia e privatizza. E' pronto a cedere quote di Aspi e Poste

Taglia ai ministeri compresi quello del leghista Valditara, sfronda un po' di canone e in futuro non esclude di cedere il dieci per cento di quote possedute nelle partecipate di stato

Dà l’acqua a Salvini e porta le rose a Meloni. Da oggi è il giardinier di stato, Giancarlo Giorgetti. Ai ministri, che “abbiamo preso a schiaffoni, a beneficio degli italiani”, e lo diceva in conferenza stampa, dopo il Cdm, ha potato il cinque per cento di budget. Sono cinque miliardi di tagli. Alla Rai sfronda 20 euro di canone. Da 440 milioni si passa a 420. Quota 103 diventa invece una Quota 104 mascherata e infatti, aggiungeva sempre Giorgetti, “ci sono forme restrittive per andare in pensione”. Nel 2024 vuole rastrellare tre miliardi di euro cedendo quote di partecipate di stato, che sono i vasi del giardino Mef. Oltre a Mps, valuta di mettere sul mercato percentuali di Aspi, Ferrovie e non si esclude di Poste e di Eni. Concima e tosa. A Bruxelles, all’Ecofin, vola, di nascosto, con le cesoiette.