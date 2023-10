Il Cdm approva la manovra: Meloni in conferenza stampa

Il Consiglio dei ministri ha approvato la manovra "a tempo di record: era convocato alle 9.30 ed è cominciato poco dopo, a dimostrazione dell’unità di vedute del Cdm e della maggioranza che sostiene il governo". Parte da qui Giorgia Meloni, intervendo in conferenza stampa subito dopo il Consiglio dei ministri che ha dato il via libera alla Manovra. Una legge di bilancio che impegnerà "24 miliardi o poco meno, frutto per 16 miliardi di extragettito e per il resto di tagli di spese", ha detto la premier. Mentre il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha spiegato che certamente "ci sono delle variabili che, in questo momento, non sono ponderabili ma immaginabili” che “monitoriamo”.

"E’ una manovra che considero molto seria, molto realistica, che non disperde risorse ma le concentra su alcune grandi priorità, continuando a seguire una visione che questo governo ha messo in campo da inizio mandato", ha sottolienato Meloni, esprimendo soddisfazione in quanto il suo governo è riuscito "a confermare delle priorità, la prima è difendere il potere d’acquisto delle famiglie, ovvero più soldi in busta paga per i cittadini con redditi medio bassi"

Il governo, ha detto ancora Meloni illustrando i contenuti della Manovra, conferma "il taglio del cuneo fiscale per il 2024: di 6 punti percentuali per i redditi fino a 35mila euro, di 7 punti per quelli fino a 25mila. E’ un aumento in busta paga che corrisponde mediamente a circa 100 euro al mese" e riguarda "una platea di 14 milioni di cittadini".



"Per la sanità la priorità è l'abbattimento liste d’attesa", ha detto la premier annunciando inoltre che 7 miliardi sono stati stanziati per gli aumenti contrattuali per il pubblico impiego, "oltre 2 per la sanità, 5 per i restanti settori". "La priorità è il rinnovo dei contratti del comparto sicurezza", ha aggiunto.

Nelle intenzioni del governo, anche quella di rafforzare il congedo parentale e uno stanziamento per garantire l'asilo nido gratuito per il secondo figlio. Oltre a questo, ci sarà la decontribuzione per le madri con due o più figli. "La misura più significativa", ha detto la premier, annunciando che in questo caso non si "pagheranno i contributi a carico del lavoratore". Sul capitolo pensioni, l'ape sociale e pensione donna vengono sostituite da un unico fondo per coprire i costi della flessibilità in uscita.



"Ci sono delle variabili che, in questo momento, non sono ponderabili ma immaginabili” che “monitoriamo”

Cosa prevede la manovra

La Manovra, il documento programmatico di bilancio e un decreto legge con “misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”: sono i tre provvedimenti più importanti sul tavolo del Consiglio dei ministri di oggi, riunito a Palazzo Chigi.

La legge di Bilancio varrò circa 24 miliardi, con circa due terzi coperti in extra deficit. Le coperture per i circa 8 miliardi rimanenti non sono ancora note, tra nuove entrate o risparmi di spesa.

Il fulcro della manovra restano due interventi che insieme valgono circa 15 miliardi: la conferma per una anno del taglio del cuneo fiscale e la riduzione delle aliquote Irpef da quattro a tre, con l’accorpamento dei primi due scaglioni con un'unica aliquota al 23 per cento. Le nuove aliquote per scaglioni di reddito saranno: fino a 28.000 euro, il 23 per cento; oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, il 35 per cento; oltre 50.000 euro, il 43 per cento. Inoltre si amplia fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi da lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.

Gli altri capitoli sono 5 miliardi per il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione e 3 miliardi per la sanità.