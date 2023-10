Fare altro debito non è una riforma

Non siamo ai livelli di Liz Truss, che si è scagliata contro i mercati con un taglio delle tasse senza coperture ottenendo la caduta del suo governo, ma quasi. Perché la situazione è più complessa, soprattutto per un paese con un debito enorme come l’Italia, e quindi basta molto meno della folle politica economica della Lady di latta per ottenere conseguenze analoghe. Secondo il Sole 24 Ore, infatti, nel Consiglio dei ministri di lunedì il governo si occuperà della delega fiscale con un taglio delle tasse a termine. Il decreto “Taglia tasse” che include il primo modulo della delega fiscale, ovvero l’accorpamento delle due aliquote Irpef inferiori che alzerà da 15 mila a 28 mila euro l’attuale scaglione tassato al 23 per cento, varrà solo per il 2024. In pratica, “la riforma che l’Italia aspettava da 50 anni” – così Giorgia Meloni ha definito la revisione dell’Irpef – durerà solo un anno. Vuol dire che ai 10 miliardi di taglio del cuneo fiscale, anch’esso temporaneo, si aggiungeranno 4 miliardi di taglio dell’Irpef: l’“ipoteca sul bilancio”, così l’ha definita il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, passa quindi a 14 miliardi.

