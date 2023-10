Giorgetti molla "schiaffoni" a Salvini per evitare di prenderli a Bruxelles

È vero che mancano le risorse, ma quello è un vincolo di realtà. Il problema politico è che manca una visione di politica economica. Si diceva che questa per il 2024 doveva essere la prima “vera” legge di Bilancio del governo Meloni, con un respiro politico e di legislatura, dato che quella per il 2023 era stata fatta di fretta e solo per tamponare le emergenze. In realtà, le due leggi di Bilancio sono molto simili per impostazione e per uno sguardo a breve termine. Da un lato il governo cerca di contenere il disavanzo senza entrare in contrasto con Bruxelles, dall’altro cerca di usare tutti i margini disponibili in deficit per fare spesa. Lo scorso anno, il governo impegnò 21 miliardi su 34 totali (circa il 60 per cento) per gli aiuti a imprese e famiglie contro il caro energia; quest’anno impegna 14,5 miliardi su 24 totali (circa il 60 per cento) per il taglio del cuneo fiscale. Sempre per un anno.

